24 novembre 2018 18:28

Orrore in Calabria: cadavere trovato in riva al lago Ampollino. Attraverso l’autopsia si cercherà adesso di accertare le cause della morte dell’uomo

Tragedia in Calabria dove è stato ritrovato il cadavere, in riva al Lago Ampollino, di Marco Aidala, il 36enne di Stalettì scomparso in Sila il 2 novembre scorso. Il cadavere è stato visto galleggiare nelle acque del lago, avvertiti immediatamente le forze dell’ordine ed i vigili del fuoco, che hanno provveduto al recupero del cadavere. Attraverso l’autopsia si cercherà adesso di accertare le cause della morte dell’uomo.

Foto di repertorio