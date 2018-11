28 novembre 2018 22:50

Tragedia in Calabria: un agricoltore è morto nel cosentino schiacciato da un trattore

Incredibile tragedia in Calabria dove un agricoltore, Vincenzo Le Pera, è morto in un incidente sul lavoro a San Pietro in Guarano, nel cosentino. Le Pera stava lavorando alla guida del suo trattore che, per cause ancora in corso d’accertamento, si è ribaltato. Sul posto le forze dell’ordine ed i soccorsi, i quali non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo.