A Bra mese intenso per l’unvs

Raffica di appuntamenti per l’attiva sezione UNVS di Bra presieduta da Paola Ballocco. Apre il tema sabato 17 novembre, la giornata di premiazioni nell’Auditorium CRBra cittadino, con le 12 borse di studio assegnate ai vincitori del progetto “Lo sport fortifica, lo studio nobilita”. Seguirà la festa per i quattro Veterani Fissore, Giandrone, Marengo e Strizzi che hanno ricevuto recentemente a Tirrenia la prestigiosa benemerenza legata al progetto “Nozze d’oro con lo Sport”. Infine, grande attesa per scoprire nome e volto dell’”Atleta dell’Anno 2018”, ovvero il premio speciale dell’UNVS Nazionale assegnato ad un personaggio sportivo che si è messo particolarmente in evidenza sul territorio della sezione. Nella stessa manifestazione inoltre, sarà individuato il riconoscimento “Alla Carriera” per il braidese che si è distinto negli anni, nel corso dell’attività sportiva. Parteciperà a tutti gli appuntamenti previsti, il vice presidente vicario nazionale dell’UNVS Gianfranco Vergnano.