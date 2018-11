21 novembre 2018 15:54

A Bovalino (Rc) un incontro con le imprese per illustrare le agevolazioni finanziarie a favore degli artigiani

La Confartigianato di Reggio Calabria, ha organizzato per il giorno 23 Novembre, alle ore 18,00 presso la sala del Consiglio Comunale, piazza Camillo Costanzo II in Bovalino , un incontro con le imprese per illustrare le agevolazioni finanziarie a favore delle imprese artigiane.

Relatore: Avv. Demetrio Battaglia ( Confartigianato)

Nel corso del seminario saranno illustrati i nuovi incentivi a favore degli artigiani e le modalità di accesso ai finanziamenti. Gli artigiani potranno usufruire di un contributo in conto interessi pari al 4% a cui si aggiunge l’ulteriore agevolazione del 20% in conto capitale per l’acquisto di macchinari e attrezzature. L’intervento di sostegno a favore dell’artigianato messo in campo dalla regione Calabria è un primo passo significativo per il comparto che dovrà essere completato con l’attivazione piena della legge Regionale approvate dal Consiglio Regionale.