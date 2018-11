14 novembre 2018 09:46

Bova Marina: convegno Sport ed educazione-vivere lo sport per prepararsi alla vita. L’evento rientra nelle iniziative inserite nel programma dei festeggiamenti per i 35 anni di attività della PGS

Sport ed educazione-vivere lo sport per prepararsi alla vita. Sarà questo il tema cardine del convegno che si terrà giovedì 15 novembre presso il cine-teatro don Bosco di Bova Marina (RC). L’evento, che rientra nelle iniziative inserite nel programma dei festeggiamenti per i 35 anni di attività della PGS (Polisportiva giovanile salesiana) all’interno dell Oratorio salesiano di Bova Marina, è organizzato dallo STAFF di Bibliopedía e dalle Associazioni CGS SALES ed ELPIDA e ASD-PGS DON BOSCO in collaborazione con le altre agenzie educative presenti sul territorio. Il convegno avrà come tematica principale l’importanza e il contributo dello sport in ambito giovanile per lo sviluppo armonico dei ragazzi e giovani in ambito motorio, psicologico e sociale al fine di prevenire, tra le altre situazioni, aspetti sempre più dilaganti di isolamento, di incapacità emotive e di bullismo. E’ importante sottolineare che lo sport è un aspetto fondamentale per costruire un’educazione sana basata su valori e regole e va salvaguardato. L’apertura dei lavori è fissata alle ore 16, subito dopo i saluti del direttore dell’Opera Salesiana di Bova M.na, don Vincenzo Longo, della ds dell’IIS EUCLIDE di Bova Marina dr. CARMEN LUCISANO, del ds dell’IIS FAMILIARI di Melito Porto Salvo dr. Domenico Zavettieri, del membro della giunta CONI avv. IRENE PIGNATA ex atleta olimpionica. Tra i relatori: Don Angelo Santorsola, Ispettore dei Salesiani dell’Italia Meridionale; Demetrio Rosace, Presidente PGS Calabria; Giusy Casile, psicologa clinica – psicoterapeuta- esperta in psicologia dello sport e Antonio Marziale, Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza della Regione Calabria. L’evento è patrocinato da: CNOS SCUOLA, ente accreditato presso il MIUR; PGS Calabria; Fondazione Onlus “C. MARZANO” Bova Marina (RC); Consiglio Regionale della Calabria – Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza; IIS “EUCLIDE” Bova Marina (RC); IIS “TEN. COL. G. FAMILIARI” – Melito P.S. (RC); CONI, Comitato regionale Calabria. La partecipazione al convegno è gratuita. Verrà rilasciato attestato di partecipazione previa registrazione dalle ore 15.30 presso il cine-teatro Don Bosco, Oratorio Salesiano Bova Marina.