Borse di studio e festa grande all’unvs di Bra

21 novembre 2018 22:00

Grande successo della giornata vissuta a chiusura del progetto “Lo Sport fortifica, lo studio nobilita”. Indetta dalla sezione UNVS di Bra presieduta da Paola Ballocco, con il contributo del segretario Giuseppe Sibona e alla presenza di Gianfranco Vergnano, vice presidente vicario nazionale dei Veterani dello Sport, l’atto conclusivo ha visto assegnare, nel gremito Auditorium della Cassa di Risparmio cittadina, ben 12 borse di studio a studenti e sportivi meritevoli in entrambe le attività e scelti da una commissione di esperti. Hanno patrocinato l’evento il Coni nazionale, il quotidiano La Stampa, il Miur di Cuneo, mentre l’Aido provinciale e comunale hanno a propria volta fornito una preziosa collaborazione. Rilevante anche la partecipazione delle personalità, con in testa la sindaca Bruna Sibille, alcuni assessori di differenti realtà, il vice presidente Luciano Piana della Fondazione Cassa di Risparmio di Bra che ha supportato l’evento, il Provveditore agli Studi di Cuneo Maria Teresa Furci, il vice presidente dell’Aido piemontese Anna Abbona e altri ancora. Nell’occasione sono stati ricordati anche i donatori di organi Fabio Bosco, Carla Gaveglio e Simona Rossi. Alla fine i 12 studenti scelti fra i 70 candidati delle scuole medie di primo e secondo grado, che hanno ricevuto le 12 borse di studio in palio, sono stati Matilde Bagnus, Nicolò Busia, Silvia Canavero, Olivia Di Gregorio, Emma e Luca Fissore, Anna Manfredi, Francesco Mansour, Ilaria Paggio, Enrico Torre, Giacomo Tortore e Giorgia Vigliaturo.