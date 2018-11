4 novembre 2018 21:31

I Veterani dello Sport altoatesini hanno disputato a Bolzano la nona prova del Trofeo Prestige, articolata in tre diverse specialità. Alla fine il “leggero” triathlon ha visto prevalere dopo spareggio, in campo femminile Traudi Rabensteiner su Enrica Zoggeler, mentre Eliana Valerio con il suo terzo posto si è confermata leader del Trofeo. Nel settore maschile podio per Carlo Boaretto salito sul gradino più alto. Ai suoi lati Ivana Badalotti e Sandro Saltuari.