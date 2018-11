Serie B: lunedì Crotone-Cosenza, in vendita i biglietti [INFO e DETTAGLI]

21 novembre 2018 22:46

Serie B: sono in vendita i biglietti per il match Crotone-Cosenza che si svolgerà Lunedì 26 Novembre alle ore 21 allo Stadio Ezio Scida

Sono in vendita i biglietti per il match Crotone-Cosenza, valido per la tredicesima giornata di Serie BKT che si svolgerà Lunedì 26 Novembre alle ore 21 allo Stadio Ezio Scida. I canali di vendita sono le ricevitorie TicketOne abilitate, il sito TicketOne e, a partire da Venerdì 23 Novembre , anche il Ticket Point FC Crotone di via G. Di Vittorio (aperto Venerdì dalle 9.30 alle 13 e dalle 15.30 alle 19, Sabato dalle 9.30 alle 13 e dalle 15.30 alle 19, Domenica dalle 10 alle 13 e Lunedì dalle 9.30 alle 13 e dalle 15.30 in poi). La vendita terminerà Lunedì 26 Novembre alle ore 21. Per quanto riguarda il settore ospiti l’acquisto dei tagliandi sarà possibile fino alle ore 19 di Domenica 25 Novembre , ma solo presso le ricevitorie TicketOne abilitate (circuito “Ospiti”) e online, sul sito web TicketOne. A seguito delle disposizioni delle Autorità competenti, per questa gara è previsto che per i residenti nella Regione (Calabria) e per l’acquisto dei biglietti del SETTORE OSPITI non è necessario essere in possesso della Tessera del Tifoso.

I biglietti ridotti sono riservati agli Under 18 (sono considerati aventi diritto i nati dal 01/11/2000 in poi) e gli Over 65 (sono considerati aventi diritto i nati entro il 01/11/1953). I biglietti agli Under 14 sono vendibili esclusivamente in abbinamento al biglietto di un genitore o parente entro il 4° grado.

Si ricorda che i punti vendita del circuito TicketOne a Crotone sono:

Ricevitoria Better – Via Mario Nicoletta, 51

Rivendita Tabacchi n.25 – Via XXV Aprile, 86

Muoio Sofia Francesca Rita – Via Roma, 2

Brugellis Camillo – Via Pietà, 63

L’elenco completo è comunque consultabile a questo indirizzo.