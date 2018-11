Caso Denis Bergamini, le Iene in Calabria: “a processo l’ex fidanzata ed il camionista”

18 novembre 2018 22:02

Caso Denis Bergamini, le Iene in Calabria: la procura di Castrovillari sta per chiudere le indagini sull’omicidio dell’ex calciatore del Cosenza

A 29 anni dalla morte del calciatore del Cosenza, Denis Bergamini, la nota trasmissione di Italia 1 “Le Iene”, si è occupato del caso ancora irrisolto. Dopo la riapertura del caso con la riesumazione del cortpo, sono due gli indagati: Isabella Internò (ex fidanzata di Denis) e Raffaele Pisano (l’autista del camion). Il legale della famiglia Bergamini ha detto: “la procura di Castrovillari sta per chiudere le indagini sull’omicidio di Denis perchè ora abbiamo tutti gli elementi per parlare di delitto e non di suicidio. Le indagini per ora proseguono a tutto campo per chiarire il contesto in cui maturò l’omicidio”.