16 novembre 2018 22:15

Stephen Barclay è stato nominato nuovo ministro per la Brexit. Lo riporta il Guardian

Il sottosegretario alla Sanità Stephen Barclay è stato nominato nuovo ministro per la Brexit. Lo riporta il Guardian. Poco conosciuto, Barclay è stato direttore della Barclays Bank ed ha votato ‘Leave’ al referendum sul divorzio da Bruxelles. Torna, invece, al governo Amber Rudd come neoministra del Lavoro, in sostituzione della dimissionaria Esther McVey, uscita di scena in polemica con l’accordo sulla Brexit con Bruxelles patrocinato dalla premier.