Baracche, no allo stato di emergenza per Messina. De Luca non ci sta: “Pronti ad azioni eclatanti”

De Luca: “Cosa c’è di diverso tra le baracche di Messina e le case costruite con cemento di amianto di Biancavilla (25 mila abitanti?”

Non ci sta il sindaco di Messina ad accettare il no della protezione civile alla proclamazione dello stato di emergenza per la città dello Stretto. Un no che Cateno De Luca non digerisce e rispetto al quale ha già annunciato azioni eclatanti. Il primo cittadino, come ormai consueto, lo ha fatto direttamente sulle sua pagina fb, sollevando anche polemiche sulla concessione di ingenti risorse, per motivi tra l’altro simili, al Comune di Biancavilla. Ma nei post pubblicati dal sindaco c’è anche un chiaro riferimento agli onorevoli regionali Zafarana e Antonio De Luca, che a detta di De Luca non avrebbero contribuito in alcun modo alla causa cittadina, ma anzi avrebbero remato contro il sindaco.