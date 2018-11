Messina, baracche e nuovi alloggi: riunione a Palazzo Zanca con Arisme e i valutatori Rev

21 novembre 2018 19:52

Nel corso dell’incontro con il vicesindaco di Messina si è condivisa l’opportunità di predisporre delle linee guida per i professionisti che effettueranno le perizie di valutazione degli immobili, al fine di adottare un orientamento univoco e dunque stime omogenee

Si è svolto oggi pomeriggio nella Sala Ovale di Palazzo Zanca, alla presenza del vicesindaco Salvatore Mondello, e del CdA di A.RIS.ME, un incontro sulle problematiche connesse alla valutazione degli immobili da reperire sul mercato e da utilizzare per le finalità riguardanti il risanamento delle aree degradate di Messina. Alla riunione hanno partecipato gli architetti Massimo De Francesco, Stefano Sardone, Claudio De Francesco e gli ingegneri Filippo Gullo e Claudio De Simone, facenti parte del gruppo di professionisti indicati dagli ordini professionali in possesso della certificazione REV (Recognised European Valuer) richiesti nell’avviso ricognitivo.

Agli stessi si è richiesta una collaborazione fattiva finalizzata all’accelerazione dell’iter tecnico-amministrativo sulle valutazioni degli immobili offerti in essere. Nel corso dell’incontro si è condivisa l’opportunità di predisporre delle linee guida per i professionisti che effettueranno le perizie di valutazione, al fine di adottare un orientamento univoco e dunque stime omogenee. Si è condivisa, altresì, la necessità di effettuare un controllo successivo per evitare incongruenze e/o contenziosi post perizia. Tale attività sarà affidata ai suddetti cinque professionisti che hanno i titoli richiesti dall’Amministrazione comunale e che si occupano prevalentemente di stime immobiliari. La riunione odierna ha segnato un ulteriore passo verso il risanamento delle baraccopoli.