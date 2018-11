Wifi gratuito per i Comuni: arriva il bando Wifi4Eu, opportunità per Messina

8 novembre 2018 14:42

Arriva il bando europeo per la connessione wifi gratuita nei Comuni: Interdonato sollecita il sindaco di Messina a partecipare

Dopo il consigliere Schepis, anche il vice presidente del consiglio comunale Nino Interdonato sollecita il sindaco di Messina a valutare l’opportunitá di partecipare a programma WiFI4EU, con il quale la la Commissione europea intende promuovere le connessioni wi-fi gratuite per i cittadini e i visitatori in spazi pubblici quali parchi, piazze, edifici pubblici, biblioteche, musei e centri sanitari in tutta l’Europa.

L’iniziativa WiFi4EU avrà un bilancio di 120 milioni di euro tra il 2017 e il 2019, favorisce l’installazione di dispositivi per il wi-fi all’avanguardia nei centri della vita comunitaria. L’invito a presentare candidature è stato aperto il 07/11/2018 alle 13:00

L’iniziativa WiFi4EU è aperta agli organismi del settore pubblico, come ad es. municipi, biblioteche e centri sanitari. Il programma finanzia l’attrezzatura e i costi di installazione (punti di accesso a Internet), mentre l’organismo beneficiario pagherà per la connettività (abbonamento a Internet) e la manutenzione delle attrezzature per almeno 3 anni.