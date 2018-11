Lavori sull’ A18 Messina-Catania: chiusa la carreggiata tra Taormina e Giardini Naxos

13 novembre 2018 12:58

Autostrada Messina-Catania: chiusi lo svincolo di Taormina (in entrata ed uscita) e la carreggiata valle (direzione Me) del tratto Taormina-Giardini Naxos. Istituito il doppio senso di circolazione nella corrispondente carreggiata monte (direzione CT)

Per l’esecuzioni di lavori nelle gallerie “Taormina” (ubicata nella rampa d’uscita da Messina dello svincolo di Taormina) e nelle gallerie “S. Antonio”, “Taormina” e “Giardini” (poste nella tratta Taormina/Giardini, direzione CT) il resteranno chiusi fino al 30 novembre:

lo svincolo di Taormina, sia in entrata che in uscita in entrambe le direzioni di marcia

e la carreggiata di valle (Direzione Messina) nel tratto compreso tra Taormina e Giardini Naxos. Conseguentemente, nella carreggiata monte (direzione Catania) di tale tratto è stato istituito il doppio senso di circolazione.

Gli Uffici Tecnici e tutte le imprese esecutrici delle manutenzioni- comunica il Cas-sono impegnati al massimo per concludere velocemente i lavori (da eseguire anche in ore notturne) di messa in sicurezza in modo che in tempi ravvicinati si possa ristabilire la viabilità ordinaria nel comprensorio autostradale revocando tutte limitazioni poste.

Nella Galleria Taormina verranno realizzati i seguenti interventi:

pulizia e sistemazione della banchina, pulizia e profilatura dei piedritti, idrolavaggio delle pareti, rivestimento (con lamiera grecata), verniciatura delle pareti, rimozione dell’impianto elettrico esistente ed attivazione del nuovo impianto di illuminazione con lampade led, sistemazione della segnaletica stradale.

Nelle altre tre gallerie : pulizia e spurgo pozzetti, cunette e marciapiedi, idrolavaggio, spicconatura di intonaco, pretrattamento superfici in cis ed applicazioni di malta, inalbamento con vernice in epossiacrilica, posa in opera di lastre in cis (camminamento) e di delinea tori, pulizia spurgo fossi di guardia, taglio di arbusti e canneti e verde infestante nonché abbattimento di alberature.

Le modifiche alla viabilità, scaturite dal crono programma dei lavori, sono state portate a conoscenza del COV (Comitato Viabilità della Prefettura) che le ha condivise ed autorizzate.