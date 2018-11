Grave incidente nel messinese, auto precipita in un burrone: morto 67enne, donna ferita

2 novembre 2018 18:21

Auto cade in un burrone nel messinese: morto il conducente, donna ferita

Sono ancora in corso gli accertamenti per ricostruire le dinamiche del sinistro in cui quest’oggi a Caronia, nel messinese, ha perso la vita un 67enne. L’uomo, Antonino Calcò Labbruzzo, era alla guida di una Land Rover che dopo aver urtato un’auto in sosta è finita fuori strada precipitando in un burrone. A bordo dell’auto anche la moglie dell’uomo, Giuseppina Campione, che è invece rimasta ferita. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Non si esclude che l’uomo abbia perso il controllo del mezzo a seguito di un malore.