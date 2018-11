Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti: Arpacal partecipa all’edizione 2018

17 novembre 2018 09:00

L’Arpacal parteciperà alla Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti (SERR), che si svolgerà dal 17 al 25 novembre 2018. La SERR, che promuove e premia azioni concrete e creative che hanno come obiettivo la riduzione dei rifiuti in virtù del fatto che “il miglior rifiuto è quello non prodotto”, quest’anno compie 10 anni.

L’agenzia ambientale calabrese ha in programma una serie di incontri con le scolaresche delle cinque province calabresi, già a partire da lunedì 19 novembre alle ore 10, nella sala conferenze del Liceo Scientifico “Nostro/Repaci” – Villa San Giovanni (RC), in cui si terrà il seminario “Rifiuti …. che pericolo c’è” – rivolto a docenti, studenti e a quanti operano nell’ambito delle attività educative di informazione, sensibilizzazione e divulgazione.

Collegandosi al tema prescelto per la SERR 2018, “Prevenire e gestire i rifiuti pericolosi”, la dott.ssa Bruna Cardile dirigente del Servizio Suolo e Rifiuti del Dipartimento Arpacal di Reggio Calabria, coadiuvata dalla dott.ssa Rossella Grasso, illustrerà quali sono i rifiuti pericolosi, quali rischi rappresentano per l’ambiente e per la salute umana, il ruolo delle ARPA per la gestione dei rifiuti in generale ed in particolare dei rifiuti speciali e pericolosi. Quali azioni ciascuno può compiere nella quotidianità per prevenire, ridurre e riciclare correttamente i rifiuti.

Agli studenti presenti all’iniziativa verranno riconosciuti “crediti” validi per le attività di Alternanza Scuola Lavoro.

Nel corso della settimana anche gli altri dipartimenti provinciali Arpacal cureranno incontri con le scolaresche sui temi dell’edizione 2018 del SERR.