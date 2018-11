Ardore Marina: lavori nell’ufficio postale

12 novembre 2018 12:43

L’ufficio postale di Ardore Marina tornerà disponibile lunedì 19 novembre con i consueti orari di apertura

Poste Italiane comunica che da domani a sabato 17 novembre l’ufficio postale di Marina di Ardore resterà chiuso per lavori interni. Durante il periodo dell’intervento sarà disponibile fino a venerdì dalle ore 8.20 alle 19.05 e sabato fino alle 12.35 la sede di via XXIV Maggio 131 a Bovalino Marina che, oltre ai servizi postali e finanziari, garantirà il ritiro delle raccomandate non consegnate per assenza del destinatario. L’ufficio postale di Ardore Marina tornerà disponibile lunedì 19 novembre con i consueti orari di apertura.