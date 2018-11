Allerta Meteo, torna lo Scirocco e si forma un ciclone sul Tirreno: nuova ondata di maltempo in Calabria e Sicilia

30 novembre 2018 22:00

Allerta Meteo, nuova ondata di maltempo sull’Italia nel primo weekend di Dicembre: torna lo scirocco, temperature in aumento con forti piogge e temporali in Calabria e Sicilia per un Ciclone sul Tirreno

Allerta Meteo – Domani inizierà il mese di Dicembre 2018 e quindi anche l’Inverno Meteorologico 2018/2019: le condizioni del tempo volgeranno subito al brutto per il transito di un nuovo ciclone sul mar Tirreno, da Nord/Ovest verso Sud/est. Tornerà a soffiare un vento di scirocco e le temperature aumenteranno in tutt’Italia, soprattutto al Centro/Sud, dopo il freddo degli ultimi giorni di Novembre. Domani, Sabato 1 Dicembre, avremo piogge e temporali su gran parte del Centro/Sud, soprattutto in Sardegna, Sicilia, Calabria, Golfo di Taranto e Puglia in generale. I fenomeni più intensi colpiranno le zone joniche, soprattutto tra Calabria e Puglia dove potranno ripetersi nuovi fenomeni estremi nelle zone già duramente colpite dai tornado di Crotone e del Salento. Possibili anche grandinate e nubifragi. Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale: