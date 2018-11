Allerta Meteo, ultime ore di piogge e temporali in Calabra e Sicilia con temperature in ulteriore calo [DETTAGLI]

Allerta Meteo, ultime ore di piogge e temporali al Sud ma persistono forti venti fino a domani con temperature in ulteriore calo: il punto della situazione e le mappe

Allerta Meteo – Ultime ore di piogge e temporali al Sud, nelle Regioni del medio/basso Adriatico (Abruzzo, Molise e Puglia) e nel basso Tirreno, tra Calabria meridionale e Sicilia. Le piogge sono localmente intense (vedi il nubifragio che ha colpito Palmi in mattinata o l'esondazione del fiume Crati nel cosentino), mentre si aprono ampie schiarite in tutto il Nord (dove le temperature sono in sensibile aumento, già raggiunti i +17°C in Liguria), nelle Regioni tirreniche e nella Calabria centro/settentrionale riparata dall'Appennino. Nelle prossime ore le precipitazioni andranno scemando, con gli ultimi fenomeni residui nel pomeriggio/sera. Non si placheranno, invece, i forti venti di grecale che soffieranno impetuosi fino a domani sera, soprattutto in Campania, con raffiche fino a 100km/h fin sulle coste, ma anche nel Golfo di Taranto, tra il Salento e Crotone, e nel Canale di Sicilia. Questi venti si attenueranno soltanto nel pomeriggio di domani, Giovedì 29 Novembre, quando la situazione tornerà alla normalità, ma farà decisamente freddo con temperature in ulteriore diminuzione in tutto il Paese.