Allerta Meteo: temperature in picchiata, forti venti e violenti temporali in Calabria e Sicilia

16 novembre 2018 13:35

Allerta Meteo, irruzione fredda in atto sull’Italia: forti venti da nord/est, temperature in picchiata e maltempo al Sud. La situazione, le mappe e le previsioni per le prossime ore

Allerta Meteo – E’ arrivato sull’Italia l’atteso fronte freddo che sta facendo crollare le temperature con forti venti di bora e grecale. Già stamattina l’aria è molto più fredda su tutte le Regioni Adriatiche e al Nord. Il vento soffia intensamente da Nord/Est soprattutto sulle coste dell’alto Adriatico e nelle Regioni tirreniche (Toscana e Campania), ma anche sulle coste adriatiche marchigiane e pugliesi. Le raffiche più forti hanno già raggiunto

77km/h ad Eraclea (Venezia), 60km/h a Collesalvetti (LIvorno), 56km/h a Marsciano (Perugia), 53km/h a Trieste e Jesolo, 52km/h a Firenze, Livorno e Caserta, 50km/h a Barletta, 45km/h a Bolsena, 43km/h a Vieste, 35km/h ad Ancona.

E’ solo l’inizio dell’irruzione fredda proveniente dai Balcani: nel pomeriggio i venti diventeranno impetuosi in tutt’Italia, soffiando con raffiche superiori ai 100km/h su gran parte delle Regioni, e provocando forti mareggiate sulle coste esposte a nord/est, soprattutto lungo i litorali dell’Adriatico. Le temperature diminuiranno sensibilmente in tutto il Centro/Nord e nelle Regioni Adriatiche, soprattutto stasera dopo il tramonto, con gelate che la prossima notte arriveranno fin in pianura e nelle valli dell’Italia settentrionale per la prima volta in stagione.

Al Sud, intanto, avremo fenomeni di maltempo localmente intensi già in serata nella Sicilia orientale, tra Messina, Catania e Siracusa, e soprattutto nel Salento meridionale, dove si verificheranno violenti nubifragi. Qualche pioggia interesserà anche la Sardegna tirrenica e meridionale, l’Abruzzo, il Molise e il resto della Puglia. Deboli precipitazioni nel Piemonte occidentale, sulle Alpi, con nevicate a bassa quota.

Domani, Sabato 17 Novembre, il maltempo si concentrerà al Sud, nelle zone joniche, con violenti nubifragi in Calabria, soprattutto su Crotone e nella fascia jonica della provincia di Cosenza. Altre piogge meno intense colpiranno l’Abruzzo, il Molise, la Puglia e la Basilicata. In mattinata possibili precipitazioni anche su Sardegna e Sicilia, da Cagliari a Palermo e Siracusa, in attenuazione nel pomeriggio/sera.

Le temperature diminuiranno sensibilmente al Nord e nelle Regioni adriatiche, in calo più contenuto al Sud e sulle isole. Per monitorare la situazione in tempo reale, ecco le pagine utili per il nowcasting: