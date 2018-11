28 novembre 2018 10:12

Allerta Meteo- Non si arresta il maltempo in Sicilia, dove nella notte a Palermo, i vigili del fuoco sono intervenuti in soccorso ad automobilisti rimasti bloccati a causa degli allagamenti. Nelle Isole Eolie da tre giorni Stromboli, Alicudi, Filicudi, Panarea e Ginostra sono prive di collegamenti marittimi. A Ginostra situazione critica nel piccolo porto, sommerso dalle mareggiate. I collegamenti per Vulcano, Lipari e Salina sono ripresi.