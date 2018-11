Allerta Meteo, nuova tempesta nel weekend: forti piogge e vento in Calabria e Sicilia, rischio alluvioni

14 novembre 2018 12:28

Allerta Meteo, nuova tempesta in Italia nel weekend: forti piogge e vento all’estremo Sud, rischio alluvioni in Calabria e Sicilia

Allerta Meteo – Con il fine settimana nel Mediterraneo arriverà una nuova tempesta che avrà il potenziale di portare pioggia e vento dall’Italia ai Balcani. I quantitativi di pioggia potranno raggiungere i 50-100mm in alcune zone, in particolare sull’estremo Sud dell’Italia e sulla Grecia meridionale. Considerato che alcune di queste aree hanno già ricevuto piogge intense in questa stagione, il suolo saturo favorirà il rischio alluvioni. “Forti piogge sul Sud Italia e sui Balcani occidentali possono portare rapidamente ad alluvioni lampo, poiché queste aree hanno avuto round di piogge torrenziali fino a poche settimane fa”, ha spiegato Maura Kelly, meteorologa di AccuWeather. Anche se i venti saranno di forte intensità in alcune aree, soprattutto lungo le coste, la tempesta non dovrebbe raggiungere la forza di un “Medicane”, un ciclone simile ad un uragano che si forma nel Mediterraneo (il nome deriva infatti dalla crasi Mediterranean Hurricane, ossia Uragano Mediterraneo). I venti dovrebbero raggiungere velocità di 55km/h in alcune aree, soprattutto lungo le aree costiere e le elevazioni maggiori. Possibili raffiche fino a 80km/h. Gli alberi potrebbero cadere più facilmente sotto queste spinte, anche a causa del suolo saturo.

Mentre la tempesta si estenderà verso nord ed est nel corso del weekend, nuvole e pioggia si estenderanno anche sull’Europa orientale e persino in Turchia. Nello stesso momento in cui questa tempesta colpirà parti del Mediterraneo, una grande ondata di aria fredda irromperà sull’Europa centro-orientale. Quando l’umidità si muoverà sull’aria più fredda, sulle altitudini maggiori della Grecia centrale e dell’Albania meridionale potrà formarsi anche della neve.

Dopo i mesi autunnali di violente tempeste lungo la costa centrale e orientale del Mediterraneo, un cambiamento verso condizioni più asciutte è atteso nelle prossime settimane e nei prossimi mesi, come anticipato nelle previsioni stagionali di AccuWeather per l’inverno.

Beatrice Raso