Allerta Meteo, ultimo weekend di Novembre di forte maltempo in tutt’Italia: si scatena una tempesta di scirocco con forti venti, piogge e temporali

24 novembre 2018 16:16

Allerta Meteo, lo scirocco scatena la “Tempesta del Weekend”: ultima domenica di Novembre con maltempo estremo, allarme grandine e tornado

Allerta Meteo – Soffia ancora intenso il vento di scirocco sull’Italia, con clamorosi sbalzi termici anche nel giro di pochi chilometri. Stamattina, infatti, abbiamo +5°C a Torino, Alessandria e Biella, +7°C a Como e Novara, +8°C a Milano, Parma e Piacenza, +9°C a Bergamo, +10°C a Bologna, Genova, Verona, Brescia, Ferrara e Mantova, +11°C a Venezia, Padova, Cesena e Treviso, +12°C a Udine, Ancona e Pordenone, +14°C a La Spezia, +15°C a Cagliari, Pisa, Viterbo, Caserta, Pescara e Avellino, +16°C a Firenze, Bari, Trieste, Lecce e Monfalcone, +17°C a Roma, Latina, Taranto, Livorno, Rimini, Cosenza, Crotone, Pratica di Mare e Brindisi, +18°C a Napoli, Catania, Messina, Salerno e Alghero, +19°C a Reggio Calabria, Grosseto e Trapani, +20°C ad Agrigento, +21°C a Palermo. Lo scirocco, quindi, sta facendo sensibilmente aumentare le temperature non solo in tutto il Centro/Sud, ma anche in Toscana e al Nord/Est in modo particolarmente significativo, mentre sulle Alpi ha nevicato nella notte e in modo localmente abbondante, e adesso piove soprattutto al Nord/Est tra Veneto e Friuli Venezia Giulia.

Sono proprio le correnti di scirocco a determinare la nuova ondata di maltempo tipicamente autunnale, la “Tempesta del Weekend” nell’ultimo fine settimana del mese di Novembre. Oggi, Sabato 24, avremo piogge e temporali in Sardegna, nelle Regioni centrali tirreniche e al Nord/Est, al confine tra Slovenia, Croazia e Friuli Venezia Giulia. Domani, Domenica 25, sarà una giornata di maltempo particolarmente estremo al Centro/Sud, con forti piogge e temporali in mattinata nel Lazio, in Campania e nelle zone joniche. Roma, Napoli e Crotone saranno le città più colpite dai fenomeni estremi, con violenti temporali, grandinate e possibili tornado. Nel pomeriggio/sera il maltempo si sposterà nuovamente nelle Regioni tirreniche, colpendo Sardegna, Liguria, Toscana e Piemonte.

