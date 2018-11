25 novembre 2018 18:00

Allerta Meteo Calabria: domani criticità “gialla” fino alla mezzanotte su tutta la regione

La Protezione Civile della Calabria ha diramato un avviso in base al quale fino alla mezzanotte di oggi è in vigore l’allerta arancione sulla fascia tirrenica della regione. Per domani, invece, allerta meteo “gialla” su tutto il territorio regionale. Sono possibili piogge sparse in particolare sull’alto Tirreno accompagnate da vento e mareggiate.