Maltempo: temporali e mareggiate, prosegue l’allerta gialla in Sicilia

27 novembre 2018 21:34

Allerta Meteo in Sicilia: la Protezione civile regionale ha diramato un avviso di allerta gialla per tutta l’Isola valido fino alle 24 di domani

Resta nella morsa del maltempo la Sicilia. La Protezione civile regionale ha diramato un avviso di allerta gialla per tutta l’Isola valido fino alle 24 di domani. In particolare dalla serata di oggi, e per le successive 24-36 ore, si prevedono precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale. “I fenomeni – spiegano dalla Protezione civile – saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Venti forti dai quadranti occidentali, con rinforzi fino a burrasca e con mareggiate”.

(AdnKronos)