Ad Alba l’unvs chiude in musica

25 novembre 2018 19:32

Bella iniziativa della sezione dei Veterani dello Sport di Alba presieduta da Enzo De Maria, che ha concluso le iniziative del 2018 con uno splendido concerto musicale dal titolo Musiche in Movimento. Il concerto è stato organizzato in memoria di Silvia, una giovane sportiva nuotatrice scomparsa alcuni anni fa a causa di una grave malattia. In precedenza la sezione langarola si era distinta per aver conferito a Pierippolito Migliorati il premio dell’Atleta dell’Anno, l’allestimento di due gare di pesca sportiva, la 24 ore di nuoto e la gara podistica intitolata ad Armando Piazzo.