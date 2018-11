Aeroporto dello Stretto, Marino: “grande lavoro di squadra, per lo scalo si apre una nuova stagione”

“Per l’aeroporto “Tito Minniti” si è aperta, finalmente, una stagione nuova, una fase di rilancio concreto che guarda al presente e al futuro, attraverso una strategia di sviluppo sostenibile e di lungo respiro”. Commenta così l’assessore alla Mobilità del Comune di Reggio Calabria, avv. Giuseppe Marino, la recente sigla della convenzione sul co-marketing tra la Città Metropolitana di Reggio Calabria e la SACAL Spa, Società di Gestione degli Aeroporti calabresi, a sostegno del percorso di crescita dello scalo reggino.

“Si tratta – prosegue l’avv. Marino – di un nuovo e importante passo nella direzione da noi tutti auspicata, ovvero il raggiungimento di uno standard che consenta al nostro aeroporto di offrire servizi competitivi e di qualità. Quanto fatto fino ad oggi è un lavoro di grandissimo rilievo sotto i profili gestionale e amministrativo e di questo bisogna dare atto alla guida, saggia e responsabile, del prefetto De Felice e di tutta la struttura Sacal. Un lavoro attento e mirato che si sta rendendo possibile grazie anche al proficuo percorso intrapreso con la gestione unica del sistema aeroportuale regionale che oggi ci consente di pianIficare strategie commerciali e di marketing territoriale in stretta sinergia con gli altri scali calabresi. L’incremento dei voli, – evidenzia l’assessore Marino – l’offerta dei collegamenti low cost su Bologna, Torino e Milano l’annuncio dell’arrivo di un player importantissimo come Ryanair che per la prima volta opererà da Reggio Calabria con due rotte, una nazionale ed una europea, sono tutti risultati di grande importanza per la nostra città e per l’intera area dello Stretto. Senza dimenticare la pianificazione degli interventi di ammodernamento e riqualificazione che interesseranno lo scalo così come ribadito dallo stesso prefetto De Felice. L’aeroporto di Reggio può adesso ambire ad un trend di crescita che ci auguriamo possa essere presto certificato dall’incremento dei passeggeri che dal nostro scalo hanno a disposizione una valida offerta di collegamenti con i principali snodi italiani. Un plauso – conclude l’avvocato Marino – sento di doverlo rivolgere a quanti si stanno spendendo con senso di responsabilità per la ripartenza dell’aeroporto. Fondamentale in questo senso, la sinergia che sta vedendo impegnati Regione, Città Metropolitana e Comune di Reggio Calabria, con il supporto costante dei miei colleghi assessori con i quali mi confronto costantemente, Giovanni Muraca e Antonino Zimbalatti che stanno profondendo ogni sforzo per garantire la migliore viabilità e un’attenta gestione della sicurezza e del decoro intorno al “Tito Minniti”. E’ questa l’idea del lavoro di squadra che sta ispirando questa amministrazione guidata dal Sindaco Giuseppe Falcomatà e lo stesso assessorato di cui sono responsabile, con il solo obiettivo di fare gli interessi della città”.