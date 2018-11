Allerta Meteo: maltempo in Calabria, dirottato aereo diretto a Lamezia

4 novembre 2018 17:42

Allerta Meteo: maltempo in Calabria, dirottato a Catania aereo diretto a Lamezia con 192 persone a bordo

Allerta Meteo- Il forte maltempo in questo fine settimana ha creato disagi nelle province di Reggio Calabria, Catanzaro e Vibo Valentia. A Reggio la Ptotezione Civile ha consigliato a “chi abita in prossimità dei corsi d’acqua e di canali di non sostare in prossimità dei locali seminterrati o a piano terra. Si consiglia inoltre di prestare attenzione nel percorrere strade prossime a corsi d’acqua e a canali, di evitare di percorrere i sottopassi. Limitare gli spostamenti se non per motivi strettamente necessari”. Monitorati i corsi d’acqua, con particolare attenzione rivolta al fiume Budello di Gioia Tauro. Piogge intense anche nel Catanzarese, con diversi comuni del comprensorio di Lamezia Terme dove e’ stato superato il livello 2 di pioggia. Un aereo partito da Bucarest con destinazione Lamezia Terme, è stato dirottato a causa del Maltempo a Catania, con a bordo 192 persone. Maltempo nel territorio provinciale.