17 novembre 2018 12:30

L’Acr Messina comunica di avere perfezionato l’ingaggio del terzino destro Victor Andreas Lundqvist, nato a Malmö, classe 2000, che resterà in prova per qualche giorno per essere valutato dallo staff tecnico. Il giovane svedese è cresciuto nel Malmö e ha anche un’esperienza nel Trelleborg, prima divisione. Lundqvist è già a disposizione di Biagioni per la partita contro il Portici.