Acr Messina: allenamento al Marullo, hanno ripreso Meo e Ba

1 novembre 2018 16:36

Acr Messina: una sola seduta, svolta in mattinata sotto una pioggia battente sul sintetico del Marullo

Una sola seduta, svolta in mattinata sotto una pioggia battente sul sintetico del Marullo, per il Messina in vista della trasferta di domenica a Roccella contro il Locri. Ha ripreso ad allenarsi Federico Meo, mentre Siny Ba ha ricominciato a correre seguendo un programma personalizzato. Anche Sarcone ha svolto il lavoro con il gruppo.

In prova giovane difensore

Si è unito al gruppo, per un periodo di prova, il difensore clase ’99 Alessandro Zavan. Proveniente dalla Primavera del Crotone, Zavan può giocare sia come difensore centrale che come terzino sinistro.

Biglietti tifosi ospiti

I tifosi giallorossi che volessero seguire la squadra in trasferta potranno acquistare i biglietti in tutti i punti vendita autorizzati “posto riservato”. Per conoscere il punto vendita più vicino: www.postoriservato.it. La prevendita è già attiva.