Acireale, fervono i preparativi per il Carnevale: ecco le novità dell’edizione 2019

29 novembre 2018 19:58

Fervono i preparativi per il Carnevale di Acireale, tra le novità di quest’anno una tribuna da 1.000 posti di fronte la Villa Belvedere e dove sarà realizzata una esibizione specifica per il pubblico

Sabato 1 dicembre, alle ore 10,30, sarà presentato il programma delle attività del Carnevale di Acireale 2019. Il sindaco, Stefano Alì, il presidente della Fondazione Carnevale Acireale, Orazio Fazzio, e il direttore artistico, Giulio Vasta, illustreranno le principali novità dell’edizione del prossimo anno che si svilupperà da domenica 17 febbraio a martedì 5 marzo, con un programma intenso di eventi per soddisfare le più diverse esigenze e interessi dei turisti. Tra le novità: il biglietto giornaliero e l’abbonamento per l’ingresso all’area riservata alle sfilate dei carri, dei gruppi in maschera e ai concerti con protagonisti della musica italiana.

LE PRINCIPALI NOVITA’

L’ingresso all’area riservata alle sfilate dei carri, dei gruppi mascherati e ai concerti sarà a pagamento. Il costo del biglietto giornaliero sarà di 5 euro, mentre l’abbonamento, non personale, per 6 ingressi costerà 20 euro. La prevendita di biglietti e abbonamenti sarà effettuata dal circuito Ticket Box office. Gli abbonamenti saranno venduti fino al 31 gennaio 2019. Nove i botteghini distribuiti lungo il percorso per acquistare i biglietti durante il Carnevale.

Nove i carri allegorici in concorso (5 di prima categoria, 4 di seconda categoria). Un carro fuori concorso ospiterà RDS, media partner della manifestazione, un palco scenografico viaggiante sarà animato da ragazzi e ragazze diversamente abili. Ogni carro sarà preceduto da un gruppo mascherato di circa 50 elementi.

Una tribuna da 1.000 posti sarà allestita in piazza Indirizzo, di fronte la Villa Belvedere dove sarà realizzata una esibizione specifica per il pubblico.

Concerti musicali con protagonisti della musicale italiana: Bianca Atzei, Cristiano Malgioglio, Biondo, Giusy Ferreri, Giorgio Vanni, Renzo Arbore e l’Orchestra italiana, The Colors, Jerry Calà, i dj Fernando Proce, Albertino, Angemi. In piazza Duomo, nel cielo tra la Cattedrale e il palazzo di Città, si esibiranno gli acrobati Sonics.

Le altre iniziative: XXIII Concorso Carri in miniatura; Numero unico di Carnevale della rivista satirico-umoristica; Concorso Bambini in maschera; XVII Campionato di scacchi a squadre; Mostra dei bozzetti dei carri del Carnevale XXII Mostra sul Carnevale, Annullo postale commemorativo “Il più bel Carnevale di Sicilia 2019; La fabbrica dei coriandoli; Bottega della cartapesta; Carnival’s Got Talenti; Concorso e Mostra fotografia “The Carnival”.

E ancora: artisti di strada, sfilata di bande musicali internazionali, sfilata di gruppi mascherati scolastici, Concorso bambini in maschera, estemporanea dei Maestri fiorai con i Carri infiorati; Flash mob con i ragazzi delle scuole.

Il Carnevale dei Fiori: dal 27 aprile al 1’ maggio 2019.