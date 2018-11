Sinergia tra l’Accademia Italiana delle Scienze di Polizia Investigativa e Scientifica e l’Accademia delle Scienze forensi

29 novembre 2018 15:15

Nasce la collaborazione tra le due Accademie, Aispis e Aif rispettivamente presiedute dalla psicologa Francesca Antonaci e dalla psicologa e criminologa Roberta Bruzzone. In arrivo nuove progettualità in sinergia tra i due Enti, che daranno grande slancio alle tematiche di contrasto della violenza di genere ed in genere. L’ Accademia Italiana delle Scienze di Polizia Investigativa e Scientifica, rende noto attraverso la Vice presidente la psicologa e criminologa Antonella Cortese – coadiuvata dalla direttrice scientifica, la giornalista e criminologa Francesca Beneduce e dalla direttrice didattica la psicologa Marilena Bonifacio – anche il direttivo completo mediante il completamento dei dipartimenti. Figure professionali di spicco nazionale ed internazionale hanno aderito, di seguito i nominativi:

Presidente, Dott.ssa Francesca Antonaci- Presidente Onorario, Dott.ssa Maria Antonietta Spadorcia

Vice Presidente, Dott.ssa Antonella Cortese

Segretario Generale, Cav. Dott. Simone Aricò- Vice Segretario Generale, Cav. Dott. Alberto Alessio Giuseppe Zizza

Direttore Scientifico, Dott.ssa Francesca Beneduce;

Direttore Didattico, Dott.ssa Marilena Bonifacio,

Responsabile Dipartimento Giustizia, Avvocato Maria Francesca Tripaldi- componente Avv. Francesca Izzo

Dipartimento Sanità, Gen. D. GDF, Dott. Prof Angelo Giustini

Responsabile Dipartimento Sicurezza, Dott. Leandro Di Dio

Responsabile del Dipartimento terrorismo e intelligence, Dott. Prof, Matteo Bressan

Responsabile Dipartimento Minori e Adolescenti, Dott.ssa Gemma Tisci

Per info: info.aispis@gmail.com.