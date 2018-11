Abusivismo, il sindaco di Tusa: “Le demolizioni devono essere eseguite dalla Procure”

8 novembre 2018 15:33

Il sindaco di Tusa a Palermo: “occorre una legge che elimini la competenza dei comuni in caso di sentenza penale”

“Serve una legge che chiarisca come la competenza dell’abbattimento delle case abusive non sia dei sindaci in caso di sentenza penale. E che preveda che le demolizioni vengano eseguite dalle Procure della Repubblica, organo deputato all’esecuzione delle sentenze penali“. È quantoha proposto il sindaco di Tusa (Messina) Luigi Miceli a Palazzo dei Normanni durante l’incontro tra Miccichè e una delegazione Anci. Per Tusa: “Le risorse umane e finanziarie a disposizione dei comuni sono notevolmente sottodimensionate rispetto ai livelli di responsabilità che gravano sui sindaci – spiega Miceli – Gli ordini di demolizione di immobili abusivi sono sovente applicati nell’ambito dei procedimenti penali, a titolo di sanzioni accessorie”. “Posto che l’organo competente per l’esecuzione delle sentenze penali è l’Ufficio del pm, occorrerebbe prevedere normativamente quello che era un precedente orientamento della Corte di cassazione, secondo cui in tali casi la materiale demolizione sarebbe disposta dall’ufficio di procura tramite i mezzi del genio militare. Ciò impedirebbe, d’altra parte l’inizio del procedimento amministrativo, che si instaura a seguito di ordine di demolizione predisposto dai comuni. La procedura sarebbe possibile anche con l’attuale assetto normativo, occorrerebbe una legge che elimini la competenza dei comuni in caso di sentenza penale”.