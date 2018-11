A Messina la Santa Messa in memoria dei Vigili Urbani defunti

16 novembre 2018 17:41

Domani a Messina una Santa Messa in suffragio dei vigili urbani defunti

Una Santa Messa in suffragio dei vigili urbani defunti sarà celebrata domani, sabato 17, alle ore 10, nella Chiesa del Carmine in via Antonio Martino, alla presenza del sindaco Cateno De Luca, dell’assessore Massimiliano Minutoli, del dirigente Salvatore De Francesco, del commissario capo della Polizia municipale, Marco Crisafulli, e dell’associazione dei vigili urbani in quiescenza. La celebrazione eucaristica sarà presieduta da padre Gianfranco Centorrino con mons. Salvatore Camarda, cappellano del Corpo. I canti saranno eseguiti dalla corale della Polizia municipale.