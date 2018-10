Prima sconfitta in campionato per la ZS Group Messina: i biancorossi perdono contro l’Alcamo

22 ottobre 2018 11:04

ZS Group Messina che non t’aspetti: la formazione peloritana esce ridimensionata dalla sfida contro la Libertas Alcamo

Prima sconfitta in campionato per la ZS Group Messina. La formazione peloritana esce ridimensionata dalla sfida contro la Libertas Alcamo, Mazzù e compagni hanno disputato una gara al di sotto delle proprie possibilità, contro un avversario che ha saputo approfittare di una serata no dei biancorossi e della mano bollente di Lorenzo Genovese, che con le sue triple (6/7 e 19 punti finali) ha spaccato la partita, facendo pendere la bilancia a favore della sua squadra.

Messina è durata un solo quarto, il primo, concluso sul 22-23, ed iniziato troppo bene con un 8-0 che lasciava presagire ben altro. Alcamo si è invece ricompattata e grazie a Manfrè e Andrè è riuscita a riportarsi in parità. Poi una serie di sorpassi e controsorpassi con belle giocate da entrambe le parti che hanno divertito gli oltre 200 del PalaMili. Kolev è già fuori con tre falli e Mazzù, in campo al suo posto, anche lui molto falloso. Nel secondo parziale la gara cambia totalmente volto, il risultato resta inchiodato per alcuni minuti, ci pensa in nuovo entrato Lorenzo Genovese a dare il là alla fuga degli azzurri alcamesi con 2 bombe. Poi Manfrè e Dragna fanno il resto per il 26-40. Tanto Alcamo e poca Messina che con Mazzullo e Blackcerca di restare sulla scia degli avversari, ma già a metà gara il vantaggio ospite è di 17 lunghezze (29-46), complice l’ennesima tripla di Genovese junior.

Pippo Sidoti cerca di svegliare i suoi nell’intervallo, e pare esserci riuscito. Dopo essere sprofondata sul – 19 (31-50), la Basket School da vita ad una rimonta, fatta di grande difesa e velocità in attacco, piazzando un break di 10-0 propiziato dai 6 punti di Rado Kolev. Sul -9 (41-50) un paio di errori decisivi regalano un paio di palloni agli ospiti che con un 7-0 di parziale, griffato Andrè, Francesco Genovese e Manfrè (tripla) si ripotano a distanza di sicurezza (41-57). Corazzon e Kolev provano a ridurre le distanze ma tre bombe consecutive realizzate dal solito Genovese (2) e Nicosiarimettono tutto a posto per Alcamo che chiude alla mezzora sul 47-66.

Nell’ultimo quarto, una sfiduciata Messina tenta di rendere meno pesante il passivo, ma la squadra di coach Ferrara vola sul + 23 grazie ad un super Manfrè (27 punti per lui), il vantaggio ospite alla fina sarà di 18 punti per una vittoria meritata che non lascia alibi agli scolari. Messina ritorna con i piedi per terra dopo aver sognato forse un po’ troppo. Da martedì si torna a lavorare sodo sul parquet in vista della prossima trasferta di Acireale, consapevoli che la C Silver è un campionato duro, da affrontare con grande determinazione, dove nessuno regala nulla.

ZS Group Messina – Libertas Alcamo 67-85

Parziali: 22-23; 7-23 (29-46); 18-20 (47-66); 20-19.

ZS Group Messina: Sidoti Ant. 12, Olivo, Sidoti Ale., Kolev 12, Black 17, Scimone, Giglia, Mazzù 2, Sidoti E. 3, Marabello, Corazzon 10, Mazzullo 11. Allenatore: Pippo Sidoti

Libertas Alcamo: Farina, Genovese L.19, Nicosia 9, Audino n.e., Andrè 6, Piarchack 4, Manfrè 27, Dragna 9, Agrusa n.e., Accardo n.e., Genovese F. 7, Tagliareni 4. Allenatore: Vincenzo Ferrara

Arbitri: Barbagallo di Acireale e Parisi di Catania