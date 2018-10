Zes: AnciSicilia alla Regione per un confronto con i territori

3 ottobre 2018 17:45

AnciSicilia incontra Musumeci: “Necessario confrontarsi con i comuni dell’Isola”

“L’incontro di oggi con il Governo regionale su un tema così rilevante, qual è quello della delimitazione delle ZES (Zone Economiche Speciali) è stato un’occasione proficua di confronto. Come è noto, infatti, le ZES offriranno alle aree interessate vantaggi sia in termini di agevolazioni fiscali, sia di semplificazione amministrativa”. Hanno dichiarato Luca Cannata e Mario Emanuele Alvano, vicepresidente vicario e segretario generale di AnciSicilia nel corso dell’incontro con il Governo regionale avvenuto stamattina, a palazzo D’Orleans, alla presenza del presidente della Regione, Nello Musumeci.

“Il primo passo – continua Cannata – sarà verificare, attraverso un confronto con i comuni dell’Isola, i criteri per addivenire alle scelte migliori nell’interesse complessivo della Regione”.

“Sarà, però, necessario – conclude il presidente AnciSicilia, Leoluca Orlando – superare gli egoismi territoriali e puntare su una proposta che dia le maggiori opportunità per le imprese già operanti sul territorio e per quelle che decideranno in seguito di investire”.