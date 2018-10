16 ottobre 2018 21:14

Pescatori delle Eolie a lavoro per ripulire le spiagge: raccolti 80 sacchetti di plastica a Vulcano

Pescatori di Vulcano a lavoro per il progetto di pulizia e raccolta Marine Litter, l’iniziativa attuata dal consorzio Cogepa Eolie. I pescatori hanno ripulito i tratti di spiaggia raggiungibili sono dal mare. 80 in totale i sacchetti di plastica raccolti. “A giorni alterni – ha detto il vice presidente del consorzio Pinuccio Spinellatutti i pescatori delle Eolie della Piccola pesca Artigianale si alterneranno in giornate di raccolta in tutte le sette isole Eolie“.