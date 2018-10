La Viola Reggio Calabria non si ferma più: quarta vittoria consecutiva, schiantata Pozzuoli

31 ottobre 2018 22:46

La Viola Reggio Calabria non si ferma più: quarta vittoria consecutiva per la squadra di coach Mecacci

Quarta vittoria consecutiva per la Viola Reggio Calabria che nel recupero della quarta giornata supera al “PalaCalafiore” la Virtus Pozzuoli per 76-56. In un match combattuto ed equilibrato per lunghi tratti a fare la differenza è l’ultimo quarto dei reggini trascinati dal capitano Matteo Fallucca autore di 17 punti. Con il successo di questa sera la Viola raggiunge il secondo posto in classifica. Consueto quintetto per Reggio Calabria: Alessandri, Nobile, Fallucca, Fall e Paesano. Serpico risponde con Di Marco, Carrichiello, Tessitore, Bini ed Errico. Nobile è il più ispirato tra i padroni di casa, cinque punti in fila dell’ex Udine portano la Viola avanti (12-7), Tessitore risponde immediatamente con un contro parziale (12-12). Mecacci è costretto al primo time-out del match e la sua squadra risponde presente guidata da capitan Fallucca. 22-17 il primo parziale. Avvio di secondo periodo che premia Pozzuoli, Bini e Di Marco colpiscono la difesa neroarancio con continuità, la tripla di Mastroianni e due canestri di Peasano danno il nuovo vantaggio (35-31). I liberi di Fall e il gancio di Mehmedoviq mandano le squadre all’intervallo sul 37-33. La tripla di Fallucca apre il terzo quarto (40-33), due triple di Carrichiello ed Errico riportano gli ospiti in scia costringendo Mecacci al timeout. La pausa riporta in campo nuovamente Mastroianni che infiamma il “PalaCalafiore” prima con una schiacciata in contropiede e poi con la stoppata ai danni di Carrichiello. Puzzuoli tuttavia risponde colpo su colpo, l’equilibrio lo rompe però la tripla di Agbogan sulla sirena della terza frazione (56-49). Capitan Fallucca s’inventa due canestri pazzeschi, la Viola prende ritmo e grazie anche all’aggressività di Agbogan. Il quarto periodo è tutto per i neroarancio che scappano via nel momento decisivo della gara (70-52). Sontuosa l’ultima parte di gara dei ragazzi di Mecacci che dominano il quarto realizzando con continuità. Pozzuoli deve arrendersi. Termina 76-56.

Viola Reggio Calabria – Virtus Pozzuoli: 76-56 (22-17,15-16,19-16,20-7)

Viola Reggio Calabria: Ciccarello , Alessandri 10, Grgurovic, Fall 9, Fallucca 17, Agbogan 7, Carnovali, Mastroianni 10, Paesano 13,Nobile 10, Vitale. Coach: Mecacci. Assistenti: Trimboli, Motta.

Virtus Pozzuoli: Conforto, Di Domenico n.e, Carrichiello 12,Longombardi 3, Di Marco 7, Caresta n.e, Errico 4, Bini 13, Mehmedoviq 2, Tessitore 8, Ajayi n.en. Coach: Serpico. Assistente: Pepe

Arbitri: Zancolò, Roiaz