Serie C: colpo del Rende in trasferta a Siracusa [CLASSIFICA]

18 ottobre 2018 22:30

Serie C: continua a sorprendere il Rende, dopo tre sconfitte consecutive arriva il colpo grosso sul campo del Siracusa

Continua a sorprendere il Rende in Serie C, dopo tre sconfitte consecutive arriva il colpo grosso sul campo del Siracusa ed il terzo posto in classifica. Gol per i calabresi di Rossini e Viteritti.

Risultati Serie C Girone C

SIRACUSA-RENDE 1-2

LA CLASSIFICA