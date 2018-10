Viola Reggio Calabria-Palestrina: iniziata la prevendita dei biglietti [INFO e DETTAGLI]

11 ottobre 2018 09:12

Viola Reggio Calabria-Palestrina: è attiva la prevendita per la partita valida per la 2^ giornata del girone D della Serie B Old Wild West

E’ attiva la prevendita per la partita valida per la 2^ giornata del girone D della Serie B Old Wild West in programma Domenica 14 alle ore 18.00 presso il “PalaCalafiore”.

INFO TICKET E PREVENDITA

Prezzi:

PARTERRE CENTRALE 18,00 €

PARTERRE LATERALE € 15,00

TRIBUNA € 10,00

OVER 70 ed UNDER 18, esclusivamente per i settori “Parterre Laterale e Tribuna” potranno acquistare il biglietto al costo di 1,00 €

PUNTI VENDITA

Presso il “Pianeta Viola”

Giovedì 11: ore 16.00 – 20.00

Venerdì 12 – Sabato 13 : ore 10.00 – 13.00 / 16.00 – 20.00

Biglietteria del “PalaCalafiore” :

Domenica 14 dalle ore 16.00 alle ore 18.00

RITIRO CARD ABBONAMENTI

Si ricorda inoltre che si potrà ritirare la card abbonamento negli orari sopraindicati.