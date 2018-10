Viola Reggio Calabria: squadra pronta per la terza gara stagionale

20 ottobre 2018 13:03

La Viola Reggio Calabria pronta per la terza gara stagionale, coach Mecacci: “Contro il Battipaglia battaglia insidiosa, dovremmo essere bravi a reagire”

Terza gara stagionale per la Viola Reggio Calabria attesa dalla trasferta di Battipaglia. Ecco il “pre-gara” con le dichiarazioni dei protagonisti e tutte le informazioni utili per seguire il match.

Mecacci (coach): “Sappiamo che Battipaglia potrebbe recuperare un giocatore importante come Ronconi che gli permetterà di avere più soluzioni offensive, lo scorso anno militava in A2 a Napoli con cui l’anno precedente aveva vinto proprio la Serie B. Con il suo inserimento sarebbero sicuramente più pericolosi. Sarà una partita insidiosa, loro cercheranno di riscattarsi dopo due sconfitte di cui una casalinga. Noi dovremo mantenere il nostro ritmo compatibilmente con quello che ci dobbiamo aspettare da una partita insidiosa fuori casa. Ci attende un avversario che vorrà riscattarsi dopo due sconfitte di cui una casalinga persa negli ultimi minuti. Loro metteranno voglia ed aggressività e noi dovremo essere bravi a reagire seguendo quelle che sono le nostre regole”.

Motta (ass.coach) : “La vittoria di Palestrina ci ha dato tanto morale, Domenica affronteremo una squadra giovane, intensa, arrabbiata, con la voglia di riscattare una sconfitta interna con Palermo dopo essere stata avanti nel punteggio per lunghi tratti della gara. Loro amano correre, hanno ottimi tiratori ed un pivot come Locci che in questa categoria può essere un fattore importante. Andiamo a Battipaglia sicuramente fiduciosi di ottenere i due punti e ritornare a Reggio con un successo”.

Alessandri (giocatore): “Sarà una battaglia. Loro hanno perso in casa l’ultima gara e vorranno riscattarsi, ma noi dovremo avere lo stesso atteggiamento mostrato contro Palestrina. Non solo, dovremo avere questo atteggiamento durante tutta la stagione. Che sia una gara in casa o in trasferta a noi deve cambiare poco, i nostri punti di forza sono la difesa forte ed aggressiva ed un attacco corale. Se porteremo avanti le nostre regole riusciremo a toglierci molte soddisfazioni”.