Vibo Valentia: controlli anti-caporalato in varie aziende agricole

3 ottobre 2018 10:36

I Carabinieri hanno effettuato a Vibo Valentia, controlli presso aziende agricole per il contrasto al lavoro nero

Continuano i controlli dei Carabinieri nel settore agroalimentare nel solco di quanto tracciato negli ultimi mesi. Infatti, nella giornata di ieri, 02 ottobre 2018, i militari del Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Catanzaro (N.A.S.), del Nucleo Ispettorato del Lavoro dei Carabinieri di Vibo Valentia (N.I.L.) unitamente ai militari della Stazione di Soriano Calabro, eseguivano un controllo presso un’azienda agricola sita nella Fraz. Sant’Angelo di Gerocarne nell’ambito di predisposti servizi anti-caporalato. Durante il controllo è stato riscontrato che nell’azienda agricola, di proprietà di un 41enne originario del luogo, operava un lavoratore “in nero” è per tale infrazione è stata elevata una sanzione amministrativa di 3000 euro.

Inoltre, sempre nella stessa azienda, è stato riscontrato che era presente un allevamento di capi di bestiame ovo-caprini, bovini ed equini, privi di identificazione. E’ stata inoltre constatata una totale assenza della SCIA/DIA sanitaria e una non corretta procedura nella fase dalla mungitura. Il tutto ovviamente ha portato ad una serie di sequestri amministrativi di merce per un valore complessivo di 90 mila euro circa. I controlli in tale ambito, volti alla tutela costante del consumatore e finalizzati a contrastare il fenomeno del “lavoro nero”, proseguiranno nei prossimi mesi.