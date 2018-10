14 ottobre 2018 21:55

Le sezioni UNVS di Pisa e Viareggio si sono affrontate per la Coppa Toscana di tennis over 60. La manifestazione organizzata dalla sezione viareggina presieduta da Nicola Lofrese, ha registrato il successo dei padroni di casa per 3-0. Per i vincitori di Viareggio sono scesi in campo Giampaolo e Talini nel doppio e Sorbo e Mattei nel singolo, per Pisa Vanni e Scatena nel doppio e Gambera e De Lisi nel singolo. Alla fine premiazioni effettuate dal dirigente UNVS Pierluigi Ficini.