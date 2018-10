Successi a raffica dell’unvs pistoiese

8 ottobre 2018 22:35

Ottimo momento per la sezione UNVS di Pistoia. presieduta da Gianfranco Zinanni. Numerose infatti, le performances realizzate dai suoi iscritti. Paola Paolicchi ha conquistato la medaglia di bronzo nella staffetta azzurra 4×200 in occasione dei Campionati Europei di Atletica Leggera Master disputati a Madrid. Ma non è tutto. Ai successivi Campionati Nazionali UNVS ha vinto ben tre medaglie d’oro nei 400 piani, e 80 e 400 metri a ostacoli. Infine, la Paolicchi ha centrato anche il titolo mondiale nei master di Malaga nei 400 piani e ostacoli, ottenendo il secondo posto nella staffetta. Stesso risultato anche per Renzo Romano, argento al fotofinish agli europei di Madrid nei 60 metri ostacoli. Un posto d’onore di assoluto prestigio, replicato ai Campionati Nazionali UNVS, ma entrambi superati con la chicca del titolo di campione del mondo Fidal nel Master a Malaga. Infine, da segnalare anche l’oro ottenuto da Vittoriana Gariboldi nei 300 ostacoli W50 e la doppietta di bronzo di Remo Marchioni nei 100 e 200 piani M80. Risultati che pongono la sezione pistoiese fra le maggiori protagoniste in ambito nazionale dei Veterani dello Sport.