Vertenza Liberty Lines, Ugl Messina: “il Ministero deve assumersi la responsabilità”

18 ottobre 2018 16:05

Vertenza Liberty Lines, l’UGL Messina sollecita un’assunzione di responsabilità da parte del MIT

“Stante la valenza socio occupazionale della vertenza, auspichiamo fin d’ora che il Ministro dei Trasporti avvii le procedure per il bando di gestione e individui, al contempo, una modalità transitoria preservando la continuità lavorativa del personale da anni utilizzato“. È quanto dichiarato da Antonino Sciotto e Giacomo Nicocia, segretario provinciale UGL e segretario della federazione provinciale “UGL – Mare e Porti”, che sono intervenuti sulla vicenda della mancata proroga del contratto di servizio alla Liberty Lines per la tratta Messina – Reggio Calabria.

Scongiurare il procedimento di licenziamento attivato, in coerenza con le indicazioni e le funzioni dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti, è l’auspicio dei due esponenti sindacali, protagonisti dell’ennesimo appello lanciato a poche ore dall’incontro programmato per l’avvio della procedura di licenziamento del personale Liberty Lines. “Non va sottaciuto – concludono Sciotto e Nicocia – che l’interlocutore principale è e rimane il MIT, a cui spetta di individuare e indicare il percorso da seguire per il buon esito della vertenza”.