Badalotti e Fuchs vincono il trofeo Prestige di Frisbee

10 ottobre 2018 22:30

Ivano Badalotti ha vinto il torneo di Frisbee-Golf valido per il Trofeo Prestige dei Veterani Atesini dello Sport. Alla manifestazione è intervenuto anche il presidente della sezione di Bolzano Alberto Ferrini. In campo femminile successo invece di Luisa Fuchs. Per Badalotti si è trattato di una formidabile doppietta che fa seguito infatti, al successo precedentemente conquistato nella gara di tiro con l’arco. Un’affermazione che gli è valsa il rafforzamento ulteriore della leadership in testa al Prestige, articolato in dieci prove con classifica a punti finale. In campo femminile affermazione di Eliana Valerio. I vincitori di giornata sono stati premiati da Alberto Ferrini e dal delegato regionale Luciano Vanz. Ora l’attenzione generale dei Veterani dello Sport Alto Atesini si proietta verso il mese di novembre, quando verrà allestito l’evento principale del 2018, cioè la proclamazione dell’Atleta dell’Anno e il vincitore del Prestige.