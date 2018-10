24 ottobre 2018 23:01

In seguito alla gara UNVS femminile di tennis over 60, disputata a Pavia tra la sezione di casa e quella di Treviso, quest’ultima ha proposto alla Segreteria dell’Unione di pubblicizzare l’incontro allo scopo di arrivare ad allestire un Campionato Nazionale. L’intento è quello di istituire una vera e propria rassegna tricolore femminile della disciplina con più squadre, come già avviene in campo maschile da anni.