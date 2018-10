Trasporti nello Stretto, Toninelli sugli aliscafi Messina-Reggio Calabria: “abbiamo garantito i collegamenti”

1 ottobre 2018 15:28

Le parole del ministro Danilo Toninelli che a Reggio Calabria ha incontrato una delegazione di lavoratori della Liberty Lines

“Sui collegamenti veloci nello Stretto di Messina la prima incombenza che abbiamo voluto affrontare e’ risolta, quella di permettere ai cittadini, pendolari e studenti, di transitare giornalmente tra le due sponde dello Stretto“. A dirlo e’ stato il ministro alle Infrastrutture Danilo Toninelli che, a Reggio Calabria, ha incontrato una delegazione di lavoratori della Liberty Lines, la societa’ che gestiva il servizio il cui contratto non e’ stato rinnovato dal Governo. “Questi servizi – ha aggiunto Toninelli – verranno mantenuti come prima, con gli stessi costi e gli stessi tempi”. In merito ai 72 lavoratori che rischiano di perdere il posto, Toninelli ha detto che il problema andrebbe affrontato “con serieta’ e non con il ricatto che purtroppo sembra essere fatto ai lavoratori. Non e’ possibile che vengano proposti costi del triplo. Noi avremmo voluto acquisire i dipendenti di Liberty Lines ed affittare i mezzi, ma non possiamo farlo perche’ siamo lo Stato e dobbiamo rispettare gli interessi pubblici. Non avremmo potuto accettare costi molto onerosi“.