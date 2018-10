Messina e la rivoluzione Atm, Pagano boccia il piano di trasporto urbano: “Eliminare il Tram? È una follia”

26 ottobre 2018 13:30

Il consigliere di OraMessina: “Il maxi progetto voluto dal sindaco De Luca è sicuramente ambizioso, la realtà però ci ha raccontato di sperimentazioni astruse e che hanno portato a disservizi e nulla più”

“Una sperimentazione continua che avvilisce la quotidianità dei cittadini messinesi. Il piano di trasporto approntato dalla nuova dirigenza dell’Atm, e dall’amministrazione, insiste nella ricerca di una rivoluzione pasticciata e impossibile”.- è quanto dichiara il consigliere comunale di Ora Messina Francesco Pagano. “Il servizio “Shuttle” – continua Pagano – rappresenta un fallimento ideologico e una scarsa conoscenza della natura fisica della città di Messina. Il percorso da Giampilieri a Torre Faro non è un servizio offerto agli utenti ma, osservo amaramente, una voglia di stupire presuntuosamente nonostante l’evidenza dell’impossibilità di coprire in tempi celeri e utili una simile tratta.

Quotidianamente assistiamo alle lunghe attese dei cittadini alle fermate, attimi che nella migliori delle ipotesi arrivano fino a 10-15 minuti di ritardo. Il servizio a pettine è inattuabile con un servizio così instabile – attacca Pagano –, senza contare le numerose soppressioni degli ultimi giorni. I guasti possono essere all’ordine del giorno, non per questo faremo una colpa, ma sono proprio problematiche simili che dovrebbero far riflettere su un piano trasporti meno estremo e più funzionale.