5 ottobre 2018 17:41

Reggio Calabria, Marziale: “sulla tragedia a Lamezia non ci sono gesti o parole per un dolore tanto atroce”

“Non credo ci siano gesti o parole in grado di lenire un dolore tanto atroce. Mi sento solo di stringere idealmente in un abbraccio forte il marito di Stefania Signore, padre dei due bambini, con tutto l’affetto che posso. Quando muoiono bambini, muore con loro un pezzo di speranza per la terra che li alleva”. E’ quanto dichiara il sociologo Antonio Marziale, Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza della Regione Calabria.